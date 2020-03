‘Espero que por su dichosa lucha la cara no me quede marcada’, dice mujer policía a feministas

Escuchar Nota

“Muchas veces me han preguntado que si no me da miedo ser ‘POLICÍA’ que es muy arriesgado y pues el único miedo que tengo es el de no llegar a casa y poder abrazar a mi mamá y a toda mi familia…

Me duele y me da coraje que nos traten así, deberían entender que detrás del uniforme también hay mujeres.



"DETRÁS del UNIFORME TAMBIÉN HAY MUJERES"

Es la agente de @SSP_CDMX Lucero San Juan.

Ayer, las esquirlas de un petardo le dejaron así el rostro.

Era su día de descanso, pero fue a cuidar la manifestación por #DiaInternacionalDeLaMujer

Así está ahora…

"Yo solo deseo poder sanar" pic.twitter.com/tx1IRbnNNN — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 9, 2020

Una manifestante arrojó explosivo a las afueras de Palacio Nacional y casi queman a otra manifestante feminista.#NoViolencia

Vía: @JerryG13 pic.twitter.com/nHZA4I3yEV

s.Una de ellas es. La mujer policía subió el siguiente mensaje a su cuenta de redes sociales.Las feministas me quemaron el día de ayer y yo solo deseo poder sanar y que por su dichosa ‘lucha' la cara no me quede marcada.Espero en un futuro poder ver esta publicación y reírme de esto”.Mediante una tarjeta informativa, la dependencia estatal dio a conocer que el contingente estuvo conformado por más de 80 mil mujeres.En atenciones, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) reportó un total de 38 atenciones médicas, de las cuales tres civiles requirieron traslado a hospitales por desmayos y convulsiones.Además de cuatro policías lesionadas con quemaduras, heridas en manos, piernas y brazos y una de ellas con posible fractura de tibia y peroné, fueron trasladadas a hospitales para su atención médica.Sin embargo, fuentes policíacas reportan una lesionada más en el Barrio Chino, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.