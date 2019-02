Espero que ‘Roma’ se lleve todo: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo votos porque la película ‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón, "se lleve todos" los premios de la Academia esta noche."Es una gran película que refleja la cultura de la Ciudad de México, en muchos sentidos en aquella época y es una reivindicación del trabajo en el hogar", comentó en entrevista en Iztapalapa.Consideró que Yalitza Aparicio, nominada al Oscar por mejor actriz, debería llevarse la estatuilla y comentó: "Es una mujer que nos representa a todas, y me siento orgullosamente representada por ella".A unas horas de la entrega de los Premios Oscar, donde la película Roma del director, guionista y productor mexicano, Alfonso Cuarón, narra la vida de una empleada doméstica de origen mixteco (su nana, en la infancia) que trabaja para una familia en dicha colonia, los vecinos recordaron como era esta parte de la ciudad en aquella época.Durante el movimiento estudiantil de 1968 y a principios de la década de los 70, Jaime de Jesús Escobosa Labiaga de 71 años de edad y vecino de la colonia Roma, relató que su mamá lo mandó a Estados Unidos porque en el país era muy difícil ser estudiante."Yo iba en la prepa 8, mi mamá tenía miedo por mí, por todo lo que estaba ocurriendo, en una ocasión ibamos en el coche hacia el Zócalo y escuchamos balazos, mi mamá solo me gritó agáchate, era difícil en aquella época ser preparatoriano, relató.Escobosa Labiaga nació en la colonia Roma, su abuelo construyó la casa donde habita y ahí nació su mamá y después su único hijo, detalló que solo había puras casas y todos los vecinos se conocían, la gente era muy amable, ahora son pocos los vecinos nacidos ahí.En la actualidad la colonia está llena de edificios, ha cambiado mucho, hay más transporte y está muy céntrico.Los vecinos eran personalidades de medios radiofónicos, políticos, cantantes, escultores y actores, entre los que destacan, Joaquín Pardavé, así como el escultor Humberto Peraza.A de la década de los 80 la colonia empezó a cambiar, porque las personas que construyeron sus casas aquí murieron, que fue como en la década de los 20 aproximadamente, los hijos crecieron y se fueron y los hijos vendieron las casas, se construyeron edificios y llegó la proliferación de oficinas.La señora Raquel Avilés Escalona, de 70 años de edad y quién también nació en la colonia, señaló que ha cambiado mucho, está mejorada, ya qué hay más y mejores cosas que antes, como comercios y transporte, sin embargo, lo más triste de todo, es qué hay más delincuencia y los asaltos se incrementaron, en especial en calles que antes eran muy tranquilas como Manzanillo, Tlaxcala, Medellín y Campeche.‘Aquí se filmó Roma’, cinéfilos hacen un emblema de Tepeji 22Compartió que lo que más le gustaba era la tranquilidad en la que vivían y la comunicación entre los vecinos, la mayoría se conocían ya que muchos eran oriundos de ahí, ahora ya no es así, ya que los fines de semana la colonia se vacía y hay más delincuencia."En los años 70 yo vivía en Baja California, estuvo muy tremendo lo de esa época, lo de los estudiantes, pero no fui parte del movimiento estudiantil”, recordó.Aunque aún no ha visto el filme, está muy interesado en hacerlo, ya que le permitiría recordar su vida.