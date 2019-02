Espiaban a López Obrador desde los años 70

Hace 40 años, cuando comenzaba a trabajar con comunidades indígenas, Andrés Manuel López Obrador era espiado por la Dirección Federal de Seguridad, relató el propio presidente desde Macuspana, Tabasco.“Ahora me encontré, fíjense lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Me encontré o, mejor dicho, pedí que me llevaran mi expediente donde espiaban, donde empecé a luchar como opositor. Me entregaron mi expediente”, explicó el titular del Ejecutivo en un mitin a las afueras de Macuspana.López Obrador inició su trabajo en los años setenta en zona de La Chontalpa, región agrícola y petrolera cercana a la costa del Golfo; en la zona de los Ríos propensa a inundaciones; y en la Sierra, de alta marginación y cercana a Chiapas.Ese trabajo, dijo, era seguido y registrado por el gobierno federal.“Es un timbre de orgullo poderles decir que desde hace 40 años estaban las orejas detrás de mí espiándome”, presumió ante los asistentes.El titular del Ejecutivo afirmó que durante su administración no se espiará a la gente que proteste en contra del gobierno o por ejercer su libertad de expresión.“Por eso ya ordené que ya no haya espionaje en el gobierno, que no anden siguiendo a nadie, que no anden espiando a nadie. Que todos actuemos como ciudadanos libres, que tengamos esa garantía”, ofreció López Obrador.Después de esa etapa, inició su carrera de partidista que eventualmente lo llevó a ganar la presidencia en su tercer intento.Volver a su tierra, a la ribera del río que pasaba frente a su casa de Tepetitán, provocó que la asistencia a los mítines del presidente en Macuspana, Tabasco; y a Salto de Agua, Chiapas; tuvieran una asistencia masiva.