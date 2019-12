Esports deberán esperar para entrar en los Juegos Olímpicos

Ciudad de México.- Los eSports deberán esperar todavía para una eventual entrada en los Juegos Olímpicos, pues el Comité Olímpico Internacional (COI) considera imprescindible el aspecto físico en las pruebas olímpicas, indicó este jueves Franco Carraro, presidente de la Comisión del COI para el Programa Olímpico.



Carraro concluirá oficialmente su carrera en el COI el próximo 31 de diciembre tras 37 años de experiencia y, pese a subrayar la necesidad de que los Juegos Olímpicos sepan mezclar tradición e innovación, informó de que la propuesta de la introducción de los eSports "todavía ni siquiera ha llegado" oficialmente.







"En este momento no se ha tomado en consideración, porque en todos los deportes como breakdance (que entrará en París 2024) o skateboard (en Tokyo 2020) el aspecto físico es esencial. Los eSports son juegos más sedentarios", afirmó Carraro.



"Hasta ahora el COI ha mantenido esta posición. Hasta este momento, la Comisión del programa Olímpico ni siquiera ha recibido propuestas de este tipo. Es algo de lo que se habla más en los medios", prosiguió.



Sin embargo, Carraro, nacido en Padua en 1939 y que en su exitosa carrera ha sido presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) y es senador de la República italiana, entre otros cargos, siempre manifestó su posición favorable a tomar en cuenta de los cambios en interés de los espectadores.



"La base del Olimpismo seguirá siendo el atletismo, la natación, la gimnasia. La tradición la hay, y nadie la quitará. Pero los jóvenes tienen aficiones distintas. Las redes sociales hablan de 'breakdance', de 'skateboard' y los intereses cambian".



"El COI no olvida la tradición, pero no puede ignorar que los jóvenes tienen aficiones en algunos casos distintas respecto a sus padres y abuelos. Hay que conservar y respetar la tradición, pero tomar conciencia de las nuevas aficiones", concluyó.