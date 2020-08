Esposa de Andy Ruiz reacciona a las infidelidades del boxeador

Escuchar Nota

"¿Quién es ella? Mientras nosotros estamos en nuestro hogar destrozado, el señor Ruiz literalmente mantiene a sus p*tas alimentadas. ¿La familia primero?”, escribió Julie.

Y siguen las pruebas! La esposa de Andy Ruiz ahora comparte fotos del boxeador llevando a comer a otra mujer pic.twitter.com/aAOUmnyviM — Come Chapulin (@ComeChapulin) August 23, 2020

"Ahora resulta que a las mujeres como yo, las mamás que estamos con nuestros hijos, nos llaman ‘zorras'”, escribió Julie junto con una captura de pantalla de una conversación.

Y todavía la insultan! pic.twitter.com/71NA5exrsu — Come Chapulin (@ComeChapulin) August 23, 2020

"Mamá continuará criando a nuestros hijos con fe y amor. Dios siempre está con nosotros”, puntualizó Julie.

Más mensajes de Julie Ruiz: pic.twitter.com/OL9IIaEBq9 — Come Chapulin (@ComeChapulin) August 23, 2020

