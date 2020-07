Esposa de César Duarte busca amparo contra posible orden de aprehensión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal negó suspender cualquier posible orden de aprehensión o procedimiento que busque la detención provisional con fines de extradición de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte.



Juan Mateo Brieba de Castro, juez sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, admitió la demanda de Gómez Fong pero le negó la suspensión provisional contra un hipotético mandamiento de captura y su derivación en una orden que pretenda extraditarla.



Se trata de un amparo de los denominados "buscadores”, con los que Gómez Fong pretende, en primer lugar, saber si existe un mandamiento privativo de libertad en su contra, dado que las autoridades ministeriales y judiciales están obligadas a informarlo ante el juez de amparo.



Brieba de Castro dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía y la Policía de Chihuahua para que reporten si existen o no esas órdenes contra la esposa del exgobernador, así como 15 días para entregar la documentación de esos mandamientos, en caso de haberlos.



En función de esos plazos, el juez programó para el 7 de agosto la audiencia en la que determinará si concede o no la suspensión definitiva, una protección judicial que solo se le daría a Gómez Fong en caso de confirmarse alguno de los actos que reclama en su amparo.



También acordó celebrar para el 24 de agosto la audiencia constitucional, el último requisito para que el juzgador pueda dictar la sentencia de fondo en este amparo.



Si bien la esposa de Duarte ha sido señalada en algunas investigaciones, éstas han sido cerradas y no ha trascendido públicamente que haya algún mandamiento de captura en su contra.



En la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, la Fiscalía General de la República en su momento investigó a Gómez Fong junto con su esposo por el delito de lavado de dinero.



Ambos fueron denunciados por una inversión de 65 millones de pesos de procedencia aparentemente injustificada, para adquirir el 15 por ciento del Banco Progreso, sin embargo, en la administración pasada esa indagatoria fue archivada por falta de elementos.



En 2011 la esposa del ex Gobernador adquirió en 490 mil dólares una casa en El Paso, Texas, donde tiene su domicilio desde 2015 la empresa Cad Construction, una inmobiliaria registrada a nombre de sus hijos César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía Duarte Gómez.