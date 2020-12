Esposa de Elliot Page lo felicita por declararse transgénero

Escuchar Nota

"No puedo explicar lo increíble que es sentir que finalmente amo quien en verdad soy y lo suficiente como para perseguirlo. He sido inspirada por tantas personas de la comunidad trans. Gracias por su coraje, generosidad y trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Les ofrezco mi apoyo para continuar luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria", expresó Elliot, quien fue acompañado con cálidos mensajes de otras celebridades como Miley Cyrus y Kate Mara y más de 2 millones de likes.

La manifestación de la bailarina se hizo pública pocas horas después de que Elliot Page contara a través de un texto que compartió en su cuenta de Instagram y Twitter que era transgénero. "Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son: `él y elle´ y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de poder estar escribiendo esto. De estar acá. De haber llegado a este momento en mi vida", reveló el actor de "Juno" y de "The Umbrella Academy".Además Page pidió que le tengan paciencia porque si bien está feliz al mismo tiempo se siente frágil y tiene miedo. Y aprovechó para denunciar los crímenes que se dieron solo en este 2020 contra la comunidad trans.Asimismo revelaron que van a cambiar los créditos para que en lugar de que aparezca Ellen, su nombre anterior, se lea Elliot Page, tanto en la tercera temporada -que aún no se estrenó- como en las dos anteriores.