Esposa de fallecido por Covid-19 en CDMX no está en cuarentena

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras confirmarse la primera muerte por coronavirus en México, los protocolos de las autoridades de salud se han vuelto objeto de críticas, pues hasta ahora la esposa del paciente ni siquiera ha sido puesta bajo cuarentena.



El deceso fue confirmado la tarde de este miércoles 18 de marzo por la Secretaría de Salud, se trata de un hombre de 41 años que se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y que padecía diabetes, lo que lo situaba en el sector de población más vulnerable al Covid-19.



Pero contrario a los protocolos que deberían aplicarse a los familiares de los pacientes positivos, Adriana, la esposa del occiso, no ha sido aislada ni se le han aplicado pruebas para confirmar si contrajo el virus.



En entrevista con medios nacionales, la mujer relató que el actuar por parte de los médicos en el caso de su marido fue muy confuso, pues a ella nunca le hicieron saber que el hombre tenía coronavirus, sino que aseguraban que padecía una neumonía agravada por influenza.



Sin embargo, fue mediante rumores que ella escuchó que su pareja era portador del virus, y pese a la posterior confirmación de la Secretaría de Salud, ella no ha recibido ningún certificado que especifique la causa de la muerte de su esposo.



Adriana denunció el actuar de las autoridades sanitarias y las deficiencias del INER, pues asegura que ella tuvo que comprar los medicamentos para tratar a su esposo y que incluso le negaron las pruebas del Covid-19 debido a que estaban reservadas para las personas que tienen problemas "realmente graves".



Tampoco a ella y a su hijo, que estuvieron en contacto con el hombre, les han aplicado la prueba ni los han puesto bajo cuarentena, por lo que hasta el momento no se sabe si ellos también han contraído el Covid-19.





Con información de El Debate