Esposa de Joy es quien está embarazada

Luego de que la cantante Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, revelara que se convertirá en madre junto a su esposa -de quien se desconoce identidad-, se ha despejado la incógnita sobre si es ella o su pareja quien lleva el proceso de gestación.En entrevista con el programa de espectáculos ‘Intrusos’, la cantante declaró que es su esposa quien lleva en su vientre a su primogénita: “No, no, no soy yo la que la está cargando”, indicó.En la misma conversación, Joy también habló sobre lo feliz que está por la noticia y lo ansiosa que estaba por compartirlo, aunque a decir verdad ella hubiera querido esperar un poco más. No obstante, por algunos rumores tuvo que darlo a conocer un poco antes.“Ha sido una noticia que me esperaba por compartir, yo la iba a compartir hasta el momento en le que tuviera a la nenita entre mis brazos. Sin embargo se tuvo que compartir un poquito antes”, dijo.Hace dos semanas, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, la cantante dio a conocer que se convertiría en madre. En su mensaje a fans, también reveló sus preferencias sexuales y dijo mantener una sólida relación desde hace siete años.“Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro: dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género. Y a pesar de que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el qué dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida”, escribió.Finalmente, Joy quiso mantener en privado algunos detalles sobre su próxima maternidad como la fecha de su nacimiento, sin embargo, eso no quiere decir que se haya cerrado a seguir compartiendo noticias de su familia, aunque todo será a su debido tiempo, dijo la cantante.