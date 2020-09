Esposa de ‘Napito’ consigue cargo en sindicato minero… sin ser minera

Escuchar Nota

“Déjenme decirles que fui honrada también con la suplencia de Conflictos Sociales y de Vivienda en el Comité Nacional, es un honor este gran reconocimiento”, se leyó en su mensaje.



Oralia Casso Valdés, esposa del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, fue designada por el también senador de Morena como parte del Comité Ejecutivo Nacional, sin cumplir con el requisito marcado en los estatutos de ese gremio que dicen que debe ser trabajadora minera.Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige su esposo como secretario general, hecho que calificó como un honor y un orgullo.Trabajadores y opositores al sindicato minero que lidera el senador de Morena, Napoléon Gómez Urrutia, consideraron ilegal la designación de Oralia Casso Valdés y criticaron que con dicha designación hay un carácter familiar que el líder minero trata de imprimir a su organización., lo cual, aseguraron, incumple Oralia Casso ya que ella no forma parte de esta industria como trabajadora., comentó Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, contrario a la organización de Gómez Urrutia.Recordó que, para hacer cualquier nombramiento, Gómez Urrutia tendría que notificar el registro de asociaciones de la Secretaria del Trabajo, para que de ahí se haga público o se pueda cambiar.. Tiene dos años ya viviendo de nuevo en el país.El Universal revisó si desde el 17 de septiembre, día en el que Casso Valdés hizo pública su designación, a la fecha se han registrado nombramientos nuevos en el sindicato, pero no se ha notificado.A pregunta expresa, Pavón Campos señaló que lo que pretende Napoleón es acomodar a toda la familia en el Comité Ejecutivo Nacional, “primero ya con la esposa”, comentó.También recordó que Gómez Urrutia tuvo problemas cuando en su momento, heredó la dirigencia del sindicato al morir su padre, Napolén Gómez Sada, en 2001, cuando al tomar nota como secretario general, no pudo comprobar ni en el Seguro Social o el Infonavit, que era parte de los trabajadores mineros.