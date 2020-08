Esposa de policía muere asfixiada en la patrulla

Escuchar Nota

“No creo que nadie pudo imaginarse que algo así sucediese”, dijo.



Los investigadores están tratando la muerte de Clara Paulino, de 56 años, como un accidente, publicó el Miami Herald.Aristides Paulino, de 58 años, que trabaja para la ciudad de Miami, estaba dormido en la casa de la pareja en Miami Shores, el viernes por la tarde tras finalizar su turno de la medianoche, según el Herald. Clara Paulino se había subido a la parte trasera del SUV para encontrar algo cuando las puertas se cerraron automáticamente, dijeron los oficiales.El SUV tiene una jaula que separa el asiento trasero del delantero y barras en las ventanillas, dijo Matthew Reyes, vicepresidente de la Miami Fraternal Order of Police, en declaraciones a NBC-6. Indicó que cuando las puertas se cierran solamente pueden abrirse desde fuera.La vecina Daphne Stewart le dijo a WSVN que no era inusual ver a Clara Paulino subirse al vehículo policial de su esposo.El caso es investigado por el Departamento de Policía de Miami-Dade, que investiga todas las muertes no naturales en Miami Shores.