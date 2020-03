Esposa de Renato Ibarra ya salió del hospital y está bien, asegura su abogado

Escuchar Nota

Este sábado,, fue trasladado als, así como a su hermana Ana Karen Chalá.Ante ello, el abogado de las hermanas Chalá, Renato Chávez señaló que Lucely ya salió del hospital y su embarazo ya no corre riesgo.Asimismo, señaló que tanto; la audiencia del futbolista será este domingo 8 de marzo en el reclusorio Norte.Posteriormente, habló sobre la situación de Renato Ibarra, quien ya fue trasladado al reclusorio Norte donde quedará a disposición de un juez de control. El futbolista del América tiene 72 horas para llegar a un acuerdo con la parte acusadora, de no ser así será el juez quien desida su situación."El juez es el que determina su situación jurídica, tiene 72 horas pero se puede resolver antes si hay voluntad de las partes. Si no se ha resuelto en ese tiempo el juez tiene que resolver; darle la libertad o llevarlo a proceso", apuntó.Renato Ibarra es investigado por violencia familiar en calidad de violencia física.Con información de Milenio.