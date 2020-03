Esposa embarazada de Renato Ibarra rompe el silencio: ‘Me golpeó y aventó a la pared’

Escuchar Nota

“Tengo suerte de estar viva… me jaloneó, me golpeó y me aventó contra la pared”.

“Todo marchaba bien y se logró una negociación para que jugara con el América y nos pusimos muy contentos de venir a México; Renato siempre ha sido voluble; con él los momentos buenos eran muy buenos, pero los malos eran muy malos. En ese entonces había discusiones, gritos, era violento con sus palabras, lastimaba mucho, me insultaba, sus enojos eran muy fuertes, pero nunca me pegó; tengo suerte de estar viva… me jaloneó, me golpeó y me aventó contra la pared", narró.



"Sí, comenzamos a tener problemas de pareja muy fuertes. Hace unas semanas, un día agarró sus cosas y se fue, pero al día siguiente regresó. En diciembre pasado, él se lesionó y tal vez eso le afectó; yo no supe en qué momento crecieron tanto las cosas, pero hace unas semanas me dijo que quería que nos separáramos".

"Se irritó. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, ¡comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí! Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor".

"Karen se levantó y yo le dije a Renato: '¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Te das cuenta de que estoy embarazada... ¡Llevo en mi vientre a tu hijo!'. Como pude, agarré a mi hijo y con mi hermana nos fuimos al coche hasta que llegó la policía".



"Le explicamos a la policía lo que ocurrió; los dejé pasar y detuvieron a Renato y a su familia; él se rehusaba a salir de la casa, hubo muchos gritos, forcejeos, hasta que lo sacaron. Él intentó de todo para que los policías lo soltaran".

#Deportes Esposado, con el rostro desencajado y conducido por policías ministeriales, el ecuatoriano Renato Ibarra fue trasladado al Reclusorio Nortehttps://t.co/LnZbkFKwtJ — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) March 8, 2020

que fue objeto por parte de su marido, al afirmar:En entrevista para la revistareveló que la semana pasada, días antes de que miles de mujeres salieran a las calles para exigir un alto a los feminicidios,, de 24 y 31 años de edad, respectivamente.En la habitación de un hospital donde se recuperaba de las lesiones que sufrió narró la agresión que sufrió la noche del pasadoy reveló que viene “del mismo pueblo” que Renato Ibarra, El Juncal, Ecuador, en donde inició una relación con él en 2013, y posteriormente, en 2016, se vinieron a México.Recordó que ambos, como actualmente, a partir de que llegaron a México.Continuó: "Es que con Renato nunca se sabía;, como que yo llegara tarde a una cita con él; podía durar una semana o dos molesto conmigo; va de fiesta y toma, pero”.Reveló: “Entre nosotros las cosas empeoraron a partir de finales del año pasado; en septiembre, él me dijo que era momento de hacer crecer la familia y yo dejé de cuidarme;; Dios nos concedió quedar nuevamente embarazados muy pronto; actualmente, tengo nueve semanas de gestación"."Como él comenzó a ser grosero conmigo, acudí con el abogado Ricardo Heinch para ver qué procedía ante la violencia emocional y verbal con la que, pero yo sólo le pedía que cumpliera con la obligación de los alimentos, que eso lo determina la ley, tanto por nuestro hijo como por el tiempo que estuvimos juntos"., pregunta el medio a Chalá."Renato se está recuperando de su lesión y esa tarde se había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera,, así que nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche"."Renato les dijo a sus familiares:A mí me tenían contra una pared mientras a ella le pegaban"., y de eso Renato estaba consciente, mi niño gritaba: 'No le peguen a mamá, déjenla', tenía una espada y les quería pegar para defenderme (llora). Sentí mucho miedo y me encomendé a Dios.... ¡Él nos salvó!".Karen le mandó un mensaje a su otra hermana, Liseth, quien vive en la CDMX desde hace muchos años. Ella hizo la llamada a la policía. Cuando los familiares de Ibarra se dieron cuenta de esto, se gritaron entre ellos: 'Ya cálmense, que están llamando a la policía', y pararon.