Esposa no lo mató; confirman suicidio

Representada por un abogado, Mónica “N” se presentó al agente del Ministerio Público asignado al caso, ante quien dio su versión de lo ocurrido en calidad de testigo, por lo que no quedó sujeta a detención en ningún momento.Debido a lo delicado de la situación, las autoridades se reservaron los resultados de la diligencia, anexándolas a la carpeta de investigación que se abrió al respecto.Por su parte, las autoridades confirmaron más tarde que el hombre se quitó la vida, descartando el homicidio por parte de su pareja sentimental.Lo anterior se dio a conocer tras el resultado de los peritajes y la necropsia que arrojaron que la herida no era de profundidad y no rebasaba el centímetro, además de que se tomó en cuenta la declaración de Mónica Irma Peña Aranda y el vecino que prestó auxilio en el momento del incidente.En primera instancia se había dicho que Mónica se había dado a la fuga horas después de quedar en libertad y rendir su declaración, pero el abogado defensor, Víctor Mora, argumentó que la mujer se fue a otra vivienda debido a que la casa se encontraba asegurada.Por su parte familiares del difunto señalaron a Mónica como la presunta homicida de Jonathan, ya que se decía que la fémina se había enterado de una infidelidad por parte de su esposo, lo que la llevó a encajarle un arma punzo cortante en el pecho.Mientras tanto la defensa de la esposa de Jonathan, manifestó desde el inicio de las investigaciones que se trataba de un suicidio, hecho que el día de ayer fue confirmado por las autoridades encargadas del caso.