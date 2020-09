Esposo asesina a asesora de la Embajada de Japón en Costa Rica

Escuchar Nota

“Por medio de los hallazgos obtenidos a través de la autopsia médico legal, se determinó que se estaba ante un homicidio y no ante un suicidio”, señalaron en el OIJ.

Agentes del OIJ dde Heredia, detuvieron esta mañana a un hombre de 42 años sospechoso de la muerte de una mujer de 40 años, identificada como de apellido Tacsan. pic.twitter.com/gbM1xgLXyw — OIJ Organismo (@oij_Organismo) September 26, 2020

Unfue detenido como el principal sospechoso de cometer, de 40 años.Al sujeto lo capturaron una semana después de que la mujer, quien era, fueen San Rafael, Heredia, yPero las investigaciones y resultados de Medicatura Forense revelaron que no era así, más bien se trataba de un asesinato que además apuntaba hacia Pérez como el responsable, informó Diario Extra Todo se remonta al sábado 19 de setiembre cuando se produjo una alerta de una femenina de 40 años fallecida dentro de una casa en San Rafael.De inmediato agentes del(OIJ) destacados en la Delegación Regional de Heredia se movilizaron al sitio para iniciar las pesquisas.A su arribo se les indica que se trató de un suicidio, además conversan conHasta ese momento todo parecía coincidir con esa versión, por lo cual los judiciales procedieron con el levantamiento del cuerpo para el respectivo traslado a la morgue.Pero como ocurre en todo caso de muerte, se dio un seguimiento y se investigó para descartar cualquier otra posibilidad.A los pocos días llega a manos de los investigadores el respectivo informe con los resultados de la autopsia y es cuando todo toma un matiz diferente para la línea de investigación.Entonces se desarrolla una serie de diligencias policiales que les permitieron a los agentes tener más información y corroborar que los datos que indicó el ahora detenido no eran reales.Según lo que se ha logrado determinarDe acuerdo con el informe médico forense,o, este último fue el que la acabó.Con todos esos elementos los judiciales proceden a enviar un informe al Ministerio Público, donde dejaban claro que la situación era un homicidio yA las 6 a.m. se realizaron dos allanamientos simultáneos en igual número de viviendas, ambas ubicadas en San Rafael de Heredia.Una de las casas es de unos familiares de Pérez. En este punto lo detuvieron. La otra propiedad es donde se perpetró el homicidio, ahí una semana antes habían levantado el cadáver de la víctima.Durante los operativos, que llevaron hasta los laboratorios forenses.Una vez finalizados los allanamientos, a Pérez lo remitieron con un informe al Ministerio Público para que se le determine su situación jurídica.El caso continúa en investigación para darle forma a la acusación y descartar que haya más personas involucradas en el crimen.