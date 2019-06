Esposo de Edith González reaparece en redes

Lorenzo Lazo, el esposo de Edith González, reapareció a dos semanas del fallecimiento de la actriz.El economista compartió esta mañana en su cuenta de Instagram un mensaje de agradecimiento para los seguidores, amigos y conocidos de Edith.''Agradecemos todas las muestras de cariño y los innumerables detalles tan emotivos en memoria de nuestra querida @edithgonzalezmx1 GRACIAS!'', se lee en la publicación.Constanza, la hija de la fallecida actriz, fue la primera en expresar su sentir en una carta después de la partida de su madre.Nota relacionada: Escribe Constanza emotiva carta a su mamá EdithEl escrito se dio a conocer en el programa "Ventaneando", en donde el hermano de la actriz, Víctor Manuel González, la leyó."Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomó como excusa su trabajo para no hacerlo. De pequeña, recuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegara de trabajar, siempre me daba un beso y a la mañana siguiente, no le importaba que la levantara a las 6 de la mañana para jugar", se narra en la carta.Lazo recibió recientemente una disculpa pública por parte de la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, pues al momento de dar la noticia del fallecimeinto de Edith en el programa matutino Hoy, Castañeda afirmó además que él enfrentaba una lucha personal contra el cáncer.Días más tarde, en el foro del programa , Castañeda reconoció que no verificó sus fuentes y le ofreció una disculpa.