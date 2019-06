Esposo de Edith González también tiene cáncer

Se abre el telón por última vez para Edith González, un féretro, flores blancas, la canción de Cielo Rojo en el fondo, es así como despiden a una de las grandes. Sus familiares, amigos, celebridades y seguidores le hacen un homenaje lleno de aplausos. Pero, ahora su esposo tendrá que enfrentar la batalla solo, pues él también tiene cáncer.La mañana del 13 junio, quedará en los corazones de los millones de fans que tenía la famosa Edith González, una mujer que demostró que aún después de tratamientos agresivos, la caída del cabello y las pocas esperanzas que tenía en el 2016, cuando le detectaron cáncer de ovarios; se puede seguir disfrutando de lo bonito que es la vida.l 2009, fue el año en que Lorenzo Lazo y Edith González, se conocieron en un conocido restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, fue tiempo después que iniciaron una relación. Cabe destacar, que también la ex esposa de Lorenzo Lazo, perdió la vida por cáncer a principios del 2009.Sin embargo, cuando la periodista Mara Patricia Castañeda dio a conocer la noticia vía telefónica que lamentablemente Edith González había sufrido muerte cerebral, también reveló a los conductores del programa Hoy, que el ahora viudo Lorenzo Lazo, también está enfrentando su propia batalla contra el cáncer.Cabe destacar, que Lorenzo Lazo, se convirtió en el fiel compañero de Edith González, hasta su último suspiro. Sin embargo, después de su fallecimiento solo compartió una imagen en Instagram de un moño negro representado su luto.Lorenzo Lazo, no se separó ni un momento de su amada Edith González, desde que la trasladaron del hospital en la zona Interlomas, la siguió hasta el Panteón Francés. No obstante, el viudo hasta el momento no ha emitido ningún tipo de declaración.