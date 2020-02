Esposo le mutila dedo; teme que la mate

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- La mujer ha denunciado más de 12 veces a su esposo por violencia familiar, el domingo le mutiló el pulgar



Italia Krystal de 37 años, denunció a su esposo 12 veces por violencia familiar, el pasado 9 de febrero le mutiló el dedo, y hasta ahora no ha sido detenido.



La mujer narró que pasó 15 años junto a su pareja, pero hace tres se separaron luego de que le pegara con bate de béisbol en la cabeza.



Por esto permaneció internada varios días en el hospital, pero logró sobrevivir gracias a una cirugía que le practicaron los médicos.



Krystal informó que la primera denuncia la puso en el año 2016, pero la carpeta de investigación no procedió.



Trascendió que después de todos los reportes, a su esposo se le colocó un brazalete de rastreo y orden de restricción, pero se le retiró en el mes de enero.



El día domingo, Italia se encontraba viendo la televisión en su domicilio ubicado en San Nicolás, en compañía de su hijo menor, alrededor de las 11:30 horas, cuando se fue la luz y salió a revisar que era lo que pasaba ya que sólo era su casa la que no contaba con el servicio.



El agresor huyó corriendo y con ayuda de su hijo buscaron el dedo para dirigirse al Hospital de Zona No. 21 del IMSS.