Espriú contradijo a AMLO por amparos de Santa Lucía; más tarde rectificó

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, dijo que no está de acuerdo con los señalamientos del Presidente, quien esta mañana aseguró que los amparos contra Santa Lucía son impuestos por “los corruptos” a los que “se les cebó” el negocio del NAIM.“¿Eso dijo el Presidente? yo no estoy de acuerdo con el Presidente”, dijo.Jiménez Espriú explicó que los amparos son “un procedimiento legal que existe”, aunque no han generado en las obras porque ni siquiera han comenzado.Espriú negó que en el resto de las obras haya subejercicio y aseguró que 90 por ciento del presupuesto ya está comprometido mediante licitaciones y contratos.También negó que sean ciertas las versiones que hablan de que tiene intenciones de renunciar al gabinete.“Lo lo leí en algún periódico de chismes, de esos que hay por ahí, pero me da mucha risa. Mientras el Presidente así lo considere y el cuerpo lo permita (continuaré)”, dijo.Dijo que fue lo contrarioMás tarde, a través de Twitter, el Secretario de Comunicaciones y Transportes afirmó que no dijo lo que dijo, y aseguró que en este tema en particular, está de acuerdo con el Presidente."Esta mañana en Palacio me preguntó un reportero mi opinión sobre declaraciones del Presidente con relación a que hay corrupción detrás de los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía. Señalé: YO ESTOY DE ACUERDO CON EL PRESIDENTE".