Está a 60% industria en la región sureste

Saltillo, Coah.- Conforme se regularizan los pedidos en la actual fase de la reactivación económica, el sector industrial de la Región Sureste laboral con aproximadamente 60% de su plantilla, sin que hasta el momento se haya registrado alguna situación de riesgo o contagio por el Covid-19.



Elías Martínez, presidente de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (Arhcos), dijo que todavía se vislumbra un avance lento, pues se camina de forma escalonada, pero no se ve una recuperación sustantiva en lo que queda del año.



Agregó que el reinicio escalonado responde a varios factores, desde la adecuación de las instalaciones, hasta la falta de pedidos, que se han ido normalizando poco a poco.



Entre las afiliadas a la asociación, algunas plantas ya se encuentran al 100%, sin embargo, no se han reportado brotes o situaciones de riesgo real.



Mientras, parte del personal se mantiene en home office según lo permiten sus actividades, sin embargo, el 40% restante de los trabajadores que no se han reintegrado, está en su mayoría con menores ingresos.



En algunos casos, dijo Martínez, a fin de evitar despidos, con jornadas reducidas, se rolan los días entre los empleados para que todos tengan un ingreso.



“Estar pagando plantillas sin ingresos, está difícil. Recordemos cifras oficiales que hablan de 33 mil empleos perdidos en Coahuila por la pandemia hasta mayo. Creemos que en lo que queda de este y el próximo mes, veremos más todavía”, mencionó.