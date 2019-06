Está AMLO dispuesto a reunirse con Trump

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está dispuesto a reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pero primero quiere que avance el plan migratorio al que México se comprometió."Eso podríamos hacerlo de manera conjunta (una evaluación al plan). Hay un tiempo, son tres meses, llevamos 15 días, nos faltan dos meses y medio."Sí, podría darse este encuentro. Lo que siempre he sostenido es que vamos a tener buenas relaciones con todos los pueblos del mundo, y queremos tener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos y con el Presidente Donald Trump, y estrechar nuestros lazos de amistad con el pueblo estadounidense", dijo.En conferencia matutina, el Presidente agradeció al Mandatario de EU hablar bien de él, así como al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, por respaldar la política que está implementando en el País."A pesar de lo complejo de las relaciones con Estados Unidos, ha habido por parte del Presidente Trump voluntad para llegar a acuerdo", agregó.Recordó que no estará en el G20, que se realizará en Osaka, Japón, los días 28 y 29 de junio, debido a su evento multitudinario en el Zócalo capitalino el 1 de julio.López Obrador en que en esta etapa inicial de su Gobierno no saldrá al extranjero."Sólo a este tipo de encuentros (con Presidentes de otros países) que se puedan presentar", puntualizó.