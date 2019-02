Esta app saca el agua que se metió en tu celular

Los celulares se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas al permitirnos realizar un gran número de funciones en un sólo dispositivo, sin embargo, al llevarlo a prácticamente todos los lados siempre está el riesgo de que se moje y el agua se meta por las bocinas.​Si un día le cayó agua a tu iPhone, olvídate de meterlo en un envase lleno de arroz para secar el agua, ya que una app llamada Fix My Speakers te permitirá remover el líquido usando sólo un botón.Esta app —que sólo se puede usar ingresando a este sitio desde tu celular— reproduce un audio con un tono particular que genera ondas de sonido que sacan el agua de las bocinas, funcionando como una especie de ventilador.Así es que si un día terminas mojando por accidente tu teléfono, sin importar que sea iPhone o Android, dirígete a Fix My Speakers inmediatamente para sacar el agua antes de que pueda dañar los componentes. Toma en cuenta que la app está diseñada para sacar pequeñas cantidades de agua, por lo que si te fuiste a nadar con el celular en la bolsa no te garantizamos que funcione.