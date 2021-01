Esta camiseta de ‘caucásicos’ se está volviendo viral por burlarse de los pieles rojas de la NFL

Escuchar Nota

lolll pic.twitter.com/6za9sk7NAR — c h a r m a j e $ t i .com (@infamouschar) January 11, 2021

Una fotografía de un hombre presuntamente indígena con una camiseta roja y dorada que dice "", una parodia del equipo de la NFL anteriormente conocido comoha provocado un debate viral en Twitter.La fotografía compartida por @infamouschar parece haber sido quitada del usuario original, que no fue acreditado, y el hombre de la imagen permanece anónimo.Sin embargo, el tweet ha acumulado más de 525.000 me gusta en 36 horas, y muchos en las respuestas prometieron comprar una versión de la novedosa camiseta para ellos.Sin embargo, otros argumentaron que la ironía relativamente dócil no fue lo suficientemente lejos como para ofender a los blancos, señalando que "piel roja" es un insulto racial contra los indígenas estadounidenses, mientras que las mascotas del equipo como los vikingos y los celtas no se consideran insultos. a las culturas blancas.Además, muchas personas blancas no saben que "caucásico" significa "del Cáucaso". El término fue acuñado incorrectamente por el filósofo alemánen el siglo XVIII para describir a todos los europeos blancos.creó el término con la intención de clasificar a los humanos por orden de color de piel: los caucásicos encabezan su lista.De hecho, los blancos pueden sentirse halagados por el gesto.Un usuario depredijo que los blancos "realmente pensarían que es bastante rudo". Esto se demostró más adelante en las respuestas, con un seguidor que preguntó: “¿Se supone que esto es ofensivo? ¡Porque no lo es! ¡Al menos para mí! Creo que es genial ", y agregó algunosde caras sonrientes.@FF_Wheeler, un blogger de deportes de fantasía, envió tres versiones reinventadas de la camiseta con un nuevo nombre de equipo: los. "¿Quizás mejor?" sugirió el escritor.