Esta carta enviará a AMLO la familia de la joven atacada con ácido

Silvia Ríos, hermana de María Elena, la saxofonista que fue atacada con ácido en Oaxaca, mandará una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador tras no recibir la atención que le prometió el mandatario en un evento público el pasado seis de octubre.En el texto al que El Heraldo Media Group tuvo acceso gracias a la periodista, la familia de la víctima realiza cuatro peticiones al líder del Estado mexicano.En segunda instancia, solicita que no se haga un encubrimiento del agresor de la víctima y que se realice unatransparente, profunda y responsable por parte de la Fiscalía General del estado.La tercera de laspide que este delito sea reclasificado para que no sea perseguido como “lesiones“.Finalmente, hace mención del temor por el que pasa la familia, ya que considera que está endespués de denunciar este acto ocurrido en el mes de septiembre.Además del mandatario, los remitentes de esta misiva serán el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el gobierno de, la administración de Claudia Sheinbaum y el Instituto Nacional de las Mujeres.Con información de El Heraldo de México