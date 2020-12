‘Está devastada’: aseguran que Sara Maldonado recayó en el alcoholismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tras dar a conocer que su novio le fue infiel en una noche de antro con otra mujer, Sara Maldonado habría recaído en el alcohol tras perder a su bebé y tras enterarse de la infidelidad de su pareja, según publica el día de hoy TvNotas en su portada. Según una amiga consultada por la revista, la actriz “está devastada, en muy mal momento”.



De acuerdo con la fuente consultada, hasta hace apenas un mes las cosas entre la pareja parecían ir “viento en popa”, pues les acababan de anunciar que estaban en la espera de su primer bebé; un deseo que, según la amiga de la actriz, tiene desde hace una década; “primero lo intentó al estar casada con un productor de cine y series, y después con dos parejas estables que tuvo: el empresario Alejandro Gutiérrez y el tatuador Manu Samsara, con quienes duró cuatro y dos años, respectivamente, pero no se le dio”, expresó la fuente a la publicación de espectáculos.



Ahora, con Juan Sebastián, con quien lleva ya casi dos años de relación, esperaba feliz la llegada del bebé, pero las cosas no salieron como la pareja esperaba y Sara Maldonado terminó perdiendo a su hijo; “su novio reaccionó de la peor manera, él no la apoyó; en vez de estar con ella a su lado, al día siguiente se fue a trabajar ¡y la dejó sola, hundida en una muy fuerte depresión!”.



Tras la pérdida del bebé y descubrir el fin de semana la infidelidad de su pareja, con quien incluso vivía en Tulum, parece que Sara Maldonado habría recaído en el alcoholismo pues hace unos días fue captada por una fan que notó que comía y bebía sola en un restaurante; “se veía mal, ahogando sus penas en alcohol, la depresión tan profunda que traía por haber perdido a su bebé tras estar tan entusiasmada porque por fin iba a lograr su sueño de ser madre, y pues lo que vino días después; se regresó a la CDMX, enojada con él, y acá dio positivo a COVID-19“, contó la fuente.



Por el momento, Sara Maldonado no ha querido hablar del tema pues se encuentra devastada y sus amigos están preocupada por ella; “aunque es una mujer fuerte, también es muy sensible, y en 2011 la sacaron de la telenovela Aurora, que protagonizaba en Telemundo, precisamente por problemas de depresión. Además, en varios momentos ha sido cuestionada por su aumento de peso, y eso obviamente pega en la autoestima”.



El periodista de Grupo Fórmula, Gabriel Cuevas quiso entrevistar a la actriz de Locura de Amor pero sus publirrelacionistas le explicaron que la actriz no se encuentra bien como para ofrecer entrevistas en estos momentos. Son embargo, agradeció el apoyo brindado por la prensa y sus fans.