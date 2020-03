Está el Banxico listo para actuar por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Actuar fuera de calendario siempre está sobre la mesa, dice el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León.



Con los mercados contagiados de alta volatilidad por la pandemia del coronavirus, esta alternativa no se descarta, pues la próxima reunión de política monetaria es el jueves 26 de marzo, es decir, en dos semanas.



En entrevista, el gobernador central habló de otras medidas sanitarias que pueden tomarse, como poner en circulación nuevos billetes o resguardar piezas en medio de esta contingencia.



Adelantó que en abril podría ponerse en circulación la nueva moneda de 20 pesos conmemorativa de la fundación de Veracruz.



Desde que fue avanzando el brote viral en el mundo contagiando a más países fuera de China, los mercados financieros reaccionaron a la incertidumbre de la propagación y muchos analistas se preguntaban si el Banxico puede actuar para bajar la tasa de referencia sin esperarse hasta su próxima reunión.



Díaz de León respondió que "todo está sobre la mesa", pero en esta fase del Covid-19, y de cara a la decisión de política monetaria, deben esperarse hasta la fecha programada para recopilar más información.



El pasado 13 de febrero, la Junta de Gobierno del banco central decidió por unanimidad recortar de 7.25% a 7% la tasa de interés.



El próximo 26 de marzo se reunirán los miembros del banco central. Analistas esperan que se reduzca entre 25 y hasta 50 puntos base la tasa, por lo que el rédito puede quedar entre 6.75 y 6.50 por ciento.









Impactará dólar caro



Sobre los efectivos negativos del Covid-19 y el encarecimiento del dólar, la Concanaco estimó que si el tipo de cambio se mantiene en 22 pesos por dólar se afectarán los precios de algunos productos.



El presidente del organismo, José Manuel López Campos, dijo que el impacto no se dará de un día para otro, sino que para causar afectaciones en los costos de producción o en las importaciones debe de mantenerse la paridad peso-dólar en niveles por arriba de lo visto hace unas semanas, cuando estaba por debajo de los 20 pesos por dólar.



Dijo que hay algunas empresas con coberturas cambiarias que evitarán impactos, pero no existen para los bienes y servicios en general.



El jueves 12 de marzo el dólar en ventanillas bancarias llegó a venderse en 22.60 pesos y el viernes cerró en 22.16 pesos.



Al respecto, productores agropecuario advirtieron que los precios de la carne de res, cerdo y pollo están en alto riesgo de iniciar una escalada alcista derivado del incremento que está teniendo el dólar.



La Unión Nacional de Avicultores (UNA), la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) y la Organización de Porcicultores del País (Oporpa) explicaron que la causa de esto es porque los granos que utilizan para la engorda cotiza en dólares y dicho insumo representa entre 60 y 80% del costo de producción.



Indicaron que de mantenerse por un mes más el tipo de cambio por encima de los 21 pesos, los productores tendrán que impactar el alza del dólar en sus productos o bien reducir la producción ante la incosteabilidad de los negocios.



Heriberto Hernández, presidente de Oporpa, refirió que México importa 45% de su consumo de cerdo, y que estas compras también se verán afectadas en caso de prevalecer el dólar por arriba de los 21 pesos.