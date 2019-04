Esta elevada multa pagará si no presentas tu Declaración Anual

Las personas físicas que realicen de manera equivocada su Declaración Anual del ejercicio fiscal 2018, ante el SAT, serán penados con hasta 34,000 pesos de multa.En este sentido, Daniel Martínez, representante de la plataforma de contabilidad Enconta, explicó que “uno de los errores más comunes es que las personas asumen que no les toca presentar su declaración porque son asalariados y eso no es del todo correcto”.En este sentido, vale mencionar que los obligados a declarar son quienes sean asalariados, pero finalizaron su relación laboral antes del 31 de diciembre.Aquellos que obtuvieron ingresos por dos patrones de manera simultánea. Los que recibieron ingresos acumulables además del salario.En tanto, abarca además a aquellos que percibieron su pago por un empleador no obligado a realizar las retenciones y aquellos que recibieron algún tipo de indemnización laboral.Por su parte, los no obligados son las personas que bajo los supuestos anteriores pueden hacerlo, sobre todo para obtener beneficios fiscales como la deducción de impuestos, y en su caso, obtener saldo a favor.De acuerdo al experto, la información ya aparece precargada en la plataforma, sólo es cuestión que los datos sean correctos, además de corregir y enviar.“La autoridad facilitó otras herramientas: el Visor de nómina, que trae la información sobre los ingresos, o el Simulador, con el que podrán practicar la presentación del documento”.Martínez advirtió que el incumplimiento podría generar alguna penalización para el contribuyente, entre las que se encuentran:De 1,400 a 17,370 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas de manera espontánea dentro del plazo correspondiente.De 1,400 a 34,730 pesos por cada obligación al presentar una declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento o por incumplimiento de dicho requerimiento.De 14,230 a 28,490 pesos por no presentar las declaraciones por internet estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para hacerlo o cumplirlos fuera del tiempo.De 4,260 a 14,230 pesos por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones oficiales.