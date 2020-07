Está en riesgo fideicomiso para producción del cine mexicano

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El fideicomiso que apoya la producción del cine mexicano aún está en riesgo, si es que la ley no es modificada en el legislativo en las próximas semanas.

María Novaro, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía indicó que esa es su preocupación actual, pues sabe que las adecuaciones legislativas son necesarias para contar con fondos en 2021.



En abril, por orden presidencial, se determinó acabar con todos los fideicomisos que no estuvieran en ley y el Foprocine, responsable de apoyar cine de autor, fue uno de los afectados.



El Fidecine, que respalda películas de corte comercial, si se sostuvo y ahora se pretende extienda su alcance a lo que generaba el “Fopro”, como era conocido, pero debe quedar en ley.

El Foprocine, que este será su último año de operaciones, respaldó desde 1997 cerca de 400 títulos como La Ley de Herodes y El Crimen del Padre Amaro.



“Tiene que quedar claro en la modificación de ley tan pronto sesionen (los diputados) y que no nos quedemos en 2021, sin Fideicomiso, tiene que suceder sí o sí”, indicó Novaro.

Ayer la también cineasta sostuvo una mesa de trabajo con animadores mexicanos, para ver la mejor forma de apoyarlos a través del fideicomiso.



Entre las propuesta del Instituto es crear una convocatoria específica del género, algo que no sucede hasta hoy.



En la misma Novaro informó que se sostienen pláticas con la Secretaría de Hacienda para que, en 2021, se incrementen 60 millones de pesos a los 140 millones del presupuesto al Fidecine.