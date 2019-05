Esta es App Gallery, la ‘Google Play’ de Huawei

La empresa china de telecomunicaciones Huawei se vio obligada a lanzar su propio sistema operativo para sustituir a Android debido al veto por parte de Washington. Pero ¿cómo será la tienda de aplicaciones que reemplazará a Google Play?Pese a que es muy utilizada en China, todavía no es muy popular en el resto del mundo. Se llama App Gallery, y no es muy diferente a cualquier otra tienda de apps. Contiene todo tipo de aplicaciones y juegos, y ofrece un paquete de regalo para los nuevos usuarios, informó Sputnik No obstante, la principal desventaja de la tienda de Huawei es que gran parte de las aplicaciones están en mandarín, aunque es posible que los desarrolladores chinos diseñen versiones en inglés y otros idiomas de las apps más populares.Para hacerlo, es necesario iniciar sesión con tu Huawei ID y luego descargar el archivo desde este enlace. Cabe señalar que la herramienta también es compatible con cualquier otro smartphone de Android. En cuanto a los modelos de Huawei P20 y P20 Pro, ya tienen instalada esta tienda de aplicaciones.A mediados de mayo, la Administración Trump decidió incluir a Huawei en una lista negra por sus supuestas actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional de EEUU. A su vez, Google tomó la decisión de suspender varios negocios con la empresa china, entre los que se incluyen partes del sistema operativo Android.Por su parte, Huawei declaró que las medidas restrictivas de la Casa Blanca "no le ayudarán a obtener una mayor seguridad ni harán a EU más fuerte", pero, al mismo tiempo, expresó su disposición a seguir dialogando con Washington para garantizar la seguridad de sus productos.