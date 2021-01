Esta es la candente foto por la que sensual playmate belga tuvo que pedir disculpas

Escuchar Nota

En 2018, la playmate Marisa Papen recibió duras críticas y hasta se libró de ser encarcelada, por mostrar su parte íntima en una mezquita en Turquía; a casi tres años de esa temeraria acción, la belleza belga se disculpó por ese hecho en las redes sociales.Pero la medida extremista se dio por las acciones que realizó dentro de Santa Sofía, un edificio que una vez fue una catedral católica y ahora es una mezquita en Estambul, Turquía.“Espero no lastimar a nadie y si lo hago, me disculpo”, dijo en su sitio personal. “Ofrezco disculpas a la gente que he lastimado con mi expresión artística”, indicó el ‘Daily Star’.Asimismo, la belga quiso excusar su irreverencia. “Quería tomarme un momento para explicar mi razonamiento y filosofía. Cuando visité Turquía, fue con un espíritu de amor, impulsado por un sueño de unidad [...] El panorama general está más allá del velo. Estoy profundamente comprometida con la normalización y la celebración del cuerpo humano”.Con información de El Gráfico