Esta es la casa del Chapo Guzmán que no se puede vender

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) o por la historia de amor que se vivió entre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera y la ex diputada Lucero Sánchez, la residencia propiedad del narcotraficante ha podido ser vendida por el Gobierno de México.; no es de lujo o con gustos extravagantes, pero el narco sí tuvo el tino de construir un túnel que lo conectará al drenaje de la ciudad para escapar cuando sentía que estaba a punto de ser detenido por las autoridades.En la primera subasta que se colocó en la casa se le puso un precio de 2 millones 440 mil pesos. Para la segunda subasta, el precio bajó aún más, a un millón 824 mil pesos. En la tercera, su costo inicial fue de un millón 216 mil 150 pesos., no es lo suficientemente atractiva para los compradores y la administración de Andrés Manuel López Obrador parece no entender el rechazo., seis días antes de su segunda aprehensión, en aquella casa de la colonia Libertad., legisladora local del PAN en Sinaloa, apodada como la “Chapodiputada”, actualmente presa en los Estados Unidos.Con información de Unión Jalisco