Esta es la historia del dólar de plata que vale diez millones

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Apenas cuenta con un diámetro de cuatro centímetros y está hecha de plata, pero esta moneda de colección se ha convertido en la más cara de la historia. La última vez que se subastó, en 2013, superó los diez millones de dólares, el récord mundial.



"Es una moneda de ensueño, un objeto de valor incalculable que he tenido el orgullo de poseer, y lamento mucho que se vaya", ha afirmado a la CNN su propietario hasta ahora Bruce Morelan, que ha anunciado que la volverá a sacar a subasta este el próximo 8 de octubre en Las Vegas a través de la casa Legend Auctions.



El dólar de plata data de 1794 y cumple con las tres condiciones clave para los numismáticos: rareza, conservación y valor cultural. Se piensa que es uno de los primeros, si no el primero, en acuñarse en los Estados Unidos. Apodado "Cabello suelto", presenta por una cara un retrato de la Libertad, con cabello largo y rodeada por 15 estrellas que representaban los 15 estados que formaban la Unión en ese año, y un águila en el otro.



Hace más de 200 años, cuando Estados Unidos era una nación incipiente y ansiosa por consolidar su independencia, el Congreso aprobó la Ley de Monedas de 1792, que estableció la primera casa de moneda nacional del país en Filadelfia.



La producción del dólar de plata comenzó el 15 de octubre de 1794, día en el que fueron acuñadas 1.758 monedas con el diseño de "Cabello Suelto". Se cree que solo 130 de esas piezas han llegado hasta nuestros días.



Estos dólares no estaban destinados al público en general, se repartieron entre diversas autoridades como recuerdos. "Se distribuyeron a congresistas, personalidades de otras naciones y otros ciudadanos estadounidenses importantes de la época", ha aseverado al citado medio Douglas Mudd, director del Museo del Dinero de la Asociación Americana de Numismática.



Mudd ha indicado que Estados Unidos todavía se tambaleaba por el impacto de la guerra con Gran Bretaña y no tenía fácil acceso a la plata y el oro. Las monedas, dijo, estaban destinadas a mostrar la capacidad de los Estados Unidos para producir su propio dinero.



Estado de conservación



La moneda fue analizada por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas en Estados Unidos, que los coleccionistas utilizan para certificar sus posesiones.



Según la BBC, fue calificada con un 66 sobre un máximo de 70, que es la escala conocida como "condición de la casa de la moneda", lo que marca que su estado de conservación es similar al del momento después de su emisión.