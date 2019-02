Esta es la lista de ganadores de los premios Oscar

Lista de ganadores de los Premios de la Academia, en su 91ra edición, que se entregaron el domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.Mejor película: “Green Book”.Dirección: Alfonso Cuarón, “Roma”.Actor: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”.Actriz: Olivia Colman, “The Favourite”.Actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book".Actriz de reparto: Regina King, "If Beale Street Could Talk".Película en lengua extranjera: "Roma" (México).Guion adaptado: "BlacKkKlansman", Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee.Guion original: "Green Book", Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly.Cinta animada: “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.Corto animado: “Bao”.Diseño de producción: "Black Panther".Cinematografía: "Roma", Alfonso Cuarón.Mezcla de sonido: “Bohemian Rhapsody”.Edición de sonido: “Bohemian Rhapsody”.Música original: "Black Panther", Ludwig Goransson.Canción original: "Shallow" de "A Star Is Born", música y letra de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.Diseño de vestuario: "Black Panther".Documental (largometraje): “Free Solo”.Documental (cortometraje): “Period. End of Sentence”.Edición: “Bohemian Rhapsody”.Maquillaje y peinado: “Vice”.Cortometraje: “Skin”.Efectos visuales: “First Man”.