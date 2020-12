Está es la razón por la que Justin Bieber aún no ha tenido hijos

Escuchar Nota

"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", mencionó.



"Me encantaría tener una pequeña tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres", recalcó.



Justin Bieber se sinceró por primera vez sobre la verdadera razón por la que aún no se ha convertido en padre.En entrevista con Ellen DeGeneres, el intérprete aseguró que sí desea ser padre, pero no por el momento, pues su esposa, la modelo Hailey Baldwin, aún no está lista para convertirse en madre.Agregó que le encantaría formar una familia numerosa, incluso llegar a tener su propia "tribu", aunque eso sí, respetará la decisión de su esposa.