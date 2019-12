Esta es la verdadera historia de Santa Claus y cuándo trae los regalos

Es una pregunta que millones de niños en todo el mundo se hacen cada. La respuesta es el, para que cuando todos los pequeños despierten, vean sus juguetes al pie delSin embargo,tiene unaque ha ido cambiando con el paso de los años, así es que a continuación, te contamos el origen de este personaje navideño.Los antecedentes dese hallan en el folclor europeo:En Inglaterra existía el, que vestía de verde y era un hombre afable que disfrutaba de la buena comida y la bebida.En Francia se habla de Père Noël —o, que significa—.En los países germánicos y nórdicos el dios Wodan encabeza la cacería de Yule, la festividad invernal equivalente a la Navidad.Por otro lado, está, un obispo que vivió en los siglos III y IV de la era cristiana y era famoso por su generosidad con los necesitados. Su fama de benefactor era tal que los niños dejaban sus zapatos fuera de casa para que el obispo depositara algunas monedas ahí. Se le representa vistiendo el color rojo de los obispos y una mitra.El último antecedente es Sinterklaas, una figura del folclor holandés en la que, se presume, está basada en. De hecho, se cree que el nombre dees una transliteración al inglés de Sinterklaas.En algún momento del siglo XVIII, estas tradiciones se fundieron y dieron origen a. Su nombre aparece registrado por primera vez en una gaceta neoyorquina del año 1773.En 1809, el escritor estadunidense Washington Irving menciona aen su Historia de Nueva York. Y en 1823, el periódico Sentinel publicó el poema “A Visit from St. Nicholas”, posteriormente atribuido a Clement Clarke Moore, que terminó de popularizar aMuchos de los atributos actuales de Santa provienen del poema de Clement Clarke Moore: el trineo jalado por ocho renos con nombres propios, la entrada por la chimenea, la sonora risa y el costal repleto de juguetes. No obstante, el poema lo describía como un duende regordete.Fue Thomas Nast, un caricaturista estadunidense del siglo XIX, quien terminó de definir la imagen actual de, con una serie de ilustraciones que aparecieron en la revista Harper’s Weekly.En 1931, Coca-Cola comisionó al ilustrador Haddon Sundblom la creación de una imagen depara su publicidad. Sundblom se basó en el poemapara sus ilustraciones, las cuales definieron la imagen de Santa que tenemos hoy en día.A raíz de este hecho Sundblom, muchos creen que el traje de Santa es blanco y rojo porque éstos son los colores dePero la verdad es que desde mucho antes tantocomose distinguían por usar esos dos colores en su vestimenta.A lo largo del siglo XX, la presencia defue cada vez más constante: películas, canciones, publicidad, la televisión y libros para niños lo convirtieron en el emblema navideño por excelencia y —es justo decirlo— en una poderosa herramienta mercadotécnica de la época.Finalmente, otro personaje estrechamente relacionado cones, el reno de la nariz roja que, con su luz, iluminó la noche y salvó laEste tierno reno es una creación de Robert L. May y apareció en 1939 en un librito publicado por la tienda departamental Montgomery Ward, y fue inmortalizado por la famosa canción interpretada por Gene Autrey, que salió al mercado en la Navidad de 1949 y se colocó en el número uno de las listas de popularidad.