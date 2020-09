Esta fue la última entrevista de Xavier Ortiz; vendía gel y cubrebocas para vivir

Escuchar Nota

El mundo del espectáculo continúa en shock debido a una nueva pérdida de una de sus estrellas, se trata de Xavier Ortiz Ramírez, actor mexicano y ex miembro de Garibaldi quien falleció este lunes 7 de septiembre.Sin embargo,Es por esta razón por la que tuvo que ingresar al mundo empresarial para comenzar a vender diferentes productos como cubrebocas y gel antibacterial, esto con la intención de generar ingresos durante la emergencia sanitaria pues la industria del entretenimiento estuvo detenida por varios meses.Así lo dio a conocer el propio Xavier Ortiz al programa de espectáculos ‘Ventaneando’, en la que fuera su última entrevista otorgada a un medio, ahí el cantante aseguró que debido a la falta de eventos tuvo que vender equipo médico y que sus únicas ganancias eran a través de comisiones.Todo el mundo está haciendo esto ahora. A veces (se gana) un centavo, porque son negocios de centavos. Si te piden 12 millones de cubrebocas, te ganas 50 centavos y ya la hiciste, pero no más, está complicado”, contó.En esa misma entrevistapues debido a la cuarentena no había podido reunirse con su hijo Xavi, de 8 años, por lo que solo podía tener contacto con él a través de videollamadas.