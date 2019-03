Está mal que se piense que yo promuevo abucheos: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, consideró que está "mal" que se piense que él promueve el abucheo contra los gobernadores en eventos públicos a los que asiste en diversos estados del país."Lo que está mal es que se piense que yo promuevo eso, eso sí está mal; desde luego tienen todo el derecho los críticos, sobre todo los de la prensa fifí, con todo respeto, sin ofender a nadie, pues a culparme de todo".En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, reiteró que los mandatarios estatales podrían ser visitados por él, en caso de que no lo quieran acompañar a las plazas públicas."Es más, aunque me abucheen, porque quiero saber siempre lo que la gente está pensando, siempre voy a recoger los sentimientos de la gente, porque ahí es donde me entero de lo que está pasando".El jefe del Ejecutivo reprobó los abucheos contra los gobernadores, dijo que "no son bien vistos", ya que no es conveniente, son de mal gusto y hay que ser respetuosos con las autoridades."Y hacer a un lado el infantilismo político, la inmadurez, que dicho sea de paso, tiene que ver con dirigentes, no con la gente, no con los ciudadanos, la gente por lo general es muy respetuosa".