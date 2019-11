Esta noche la Luna, Júpiter y Venus se alinean y puedes ver este fascinante fenómeno

Les muestro a la Luna, Venus y Marte justo ahora pic.twitter.com/kgHZUBT7hN — pibita bellota (@_rastone_) November 28, 2019

Binomio Venus-Luna al final de la tarde desde #Bogotá pic.twitter.com/6xz1ynP5A6 — Antanas Jurksaitis (@AntanasJL) November 28, 2019

Luna, Venus y Júpiter hoy desde Toluca EdoMex❤ pic.twitter.com/GrFw3GDENb — Fernando Caballero (@eduardocr04) November 29, 2019

Maravillosa triple conjunción: Luna, Venus y Júpiter!! Vía Observatorio Astronómico ARG. pic.twitter.com/FdPzTnuNWd — Lili Sur (@lfsur) November 29, 2019

luna y venus (júpiter no se ve) conjuntos hoy en amazonas pic.twitter.com/OdsYvySOiy — andreya (@mineraliquido) November 29, 2019

Esta noche podrás observar una extraña formación en el cielo, y no, no son ovnis. Una especie de triángulo podrá ser observado a simple vista en el cielo, y lacomponen los vértices de esta figura. Lo mejor es que te pongas cómodo, des un pequeño paseo o bien salgas a tu patio para atestiguar este extraño fenómeno que solo sucede cada 24 años.Estepodrá ser observado sin telescopios o algún equipo especial. Lo único que debes hacer es voltear la mirada hacia el cielo y podrás ver tres de los astros de nuestro. Laes inconfundible, pero puede que no sepas cuál es Júpiter y cuál Venus. Este último es mucho menor que Júpiter, pero es el más iluminado de los dos.Puedes compartir tus fotos en redes y que los demás vean este fascinante cielo si no pueden hacerlo por sí mismos. Aquí te dejamos algunas de las que encontramos.