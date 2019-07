Está ‘Piojo’ a un paso de hacer historia

Miguel Herrera está a un título de convertirse en el técnico más ganador en la historia del América.Tras la consecución del Campeón de Campeones 2019, "El Piojo" necesita un campeonato más para confirmarse como el entrenador más exitoso en la historia del conjunto azulcrema.Con cuatro títulos, Herrera ya empató a Raúl Cárdenas y Jorge Vieira."Los muchachos, ellos han hecho un gran trabajo y el éxito de ellos me ha arrastrado a mí. Estoy contento, ojalá ellos me hagan dejar una huella importante en este club."La verdad es que era un título para nosotros, lo teníamos que ganar. Este semestre vamos a disputar cuatro torneos y ya ganamos el primero. Entonces arrancamos bien, sabemos que el de Liga es el que le importa a la afición, pero también tenemos el Binacional y el Campeón de Campeones contra la MLS, así que serán títulos que también iremos a pelear con todo", dijo Herrera tras la llegada de las Águilas a la Ciudad de México."El Piojo" se dijo contento con la pretemporada que realizó América en Estados Unidos pese a no tener equipo completo en buena parte de ella."Fue un partido muy difícil contra Tigres, un gran rival, pero afortunadamente conseguimos el objetivo."Sí, sabíamos que la pretemporada era muy buena por enfrentar a River Plate, Boca Juniors y Pumas, fue extraordinario cuando nos los pusieron en la mesa, pero no estábamos conscientes de que se pudieran llevar a tanta gente nuestra a sus selecciones, a nosotros nos encanta que en América vean a los jugadores y se los lleven", sentenció el estratega.