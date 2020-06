Esta poderosa camioneta es perfecta para un Apocalipsis

Escuchar Nota

No es algo que aparezca todos los días, pero si por casualidad estabas en búsqueda de una(posiblemente zombi) estáes para ti.Esta camioneta salió de la línea de ensamble en 2013, con el, pero no cabe duda que su dueño anterior gastó mucho tiempo, y dinero, en la construcción deEl exterior cuanta con un recubrimiento de paneles metálicos en color mate, un snorkel para la inducción de aire del motor. parachoques reforzados, neumáticos y rines especiales todoterreno y unapara guardar luces, escaleras y herramienta.La iluminación es proporcionada por un juego de, y unas calaveras ahumadas con un neumático de refacción montado en la parte superior trasera.Como buena camioneta, esta Tundra cuenta con una, firmada por Fox Racing. Esta suspensión es controlada mediante un módulo en el interior para variar la altura.Mecánicamente no hay modificaciones, pero el interior cuenta con una unidad de altavoces hacia el exterior, dos extinguidores, consola central conSi quieres esta camioneta apocalíptica, la empresa, y vencerá pronto así que deberás de apurarte.