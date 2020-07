Esta semana se define dinámica para regreso a clases: Riquelme

Escuchar Nota

“Esta misma semana tomaremos la decisión de qué rumbo seguirá el ciclo escolar, de acuerdo a la cantidad de positivos y a la incidencia vamos a tomar la decisión”, expresó.



“Lo he hecho público: la intención de este Gobierno es, al menos la educación superior, la tecnológica y técnica, soltarla un poquito de manera mixta”, dijo.



“Porque las empresas nos están pidiendo mano de obra calificada, y no puede esperar”.



.-Será en la próxima reunión de gobernadores el próximo viernes que losde cada entidad presentarán cuáles serían los protocolos.En caso de que la definición se diera por estado, puntualizó, de acuerdo a cada entidad y cada región se tomarán decisiones.Con los protocolos pre establecidos, no sólo de teoría virtual, se deben liberar poco a poco para que no se quede atrás en la reapertura económica, citó.Ahorita la opción se está dando para que la industria se quede en la entidad y no se vaya por la misma contingencia o por depresión económica del País, y por tanto se debe liberar la mano de obra calificada.Es así que se está realizando un estudio muy completo que tiene que ver con los indicadores y con el número de egresados que tienepara dar respuesta a este punto, destacó.