Ésta sería la verdadera causa de muerte de Vicky Palacios

Cuando se dio a conocer la muerte de la actriz Vicky Palacios las primeras versiones indicaban que se había sometido a una operación a consecuencia de una peritonitis sufrida en mayo de este año, pero ahora su hijo, Arturo Zamudio Palacios, asegura que no sucedió así.Arturo aseguró que la verdadera causa del fallecimiento fue una negligencia médica, pues su mamá se habría sometido a una liposucción. El pasado abril, Palacios se practicó una operación para tratarse una hernia y aprovecharían para eliminar una cicatriz en el estómago.El cirujano que la intervino la dio de alta, pero unos días después la también modelo decayó; Un intenso dolor la aquejaba pero supuso que se trataba del proceso de recuperación, hasta que el 1 de mayo ingresó a urgencias por una cuadro grave de peritonitis, a raíz de una perforación en el intestino.Los días previos a su muerte “estaba muy débil, bajó muchos kilos por los tres meses hospitalizada y casi ya no caminaba; el jueves por la tarde entró al baño de su casa y al salir se desmayó y ya no despertó”, señaló su hijo.Edgar Lovera, asistente y mejor amigo de Vicky Palacios, aseguró que Arturo Zamudio Palacios interpondrá una demanda por negligencia médica contra el cirujano plástico que trató a su madre.