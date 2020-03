Los memes del Superman de la balacera en la Torre Diana

Todos criticando a Superman en la balacera de Torre Diana, por Dios, qué no ven que fue a la velocidad de la luz a impedir el asalto? pic.twitter.com/rjQAnhHQEc

Pinchi superman por eso me caga, esta viendo el pedo y no hace nada. ppfffff pésimo servicio Sup. pic.twitter.com/Jvjc2ctlBO