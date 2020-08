‘¡Está vivo… mátalo!’: Revelan video de enfrentamiento, militar ordenó asesinar a sobreviviente

Escuchar Nota

Los militares gritan, “¡está vivo!” y un militar ordena, “mátalo a la ver**”.

La madrugada del 3 de julio,, contra una camioneta en donde viajan presuntamente miembros de la, en, Tamaulipas.El diario El Universal reveló unal mostrar cómo al menos, pero los militares ordenan matarlo.La versión oficial señalaba que después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que presentaron 12 personas muertas después de un enfrentamiento.Por el contrario, en el video se ve que una persona se mueve en la caja de la pick up que acaba de recibir al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a él estánUn elemento del ejército mexicano lleva una cámara pegada al casco, como parte del protocolo de operaciones urbanas. Está frente a una ametralladora que está puesta sobre una camioneta Cheyene. Dispara de frente apuntando a una camioneta pick up color plata. Se le acaban las balas y pide más municiones. Esto lo repite cuatro veces. Tiene problemas para cargar mientras están en la persecución.Antes de esto, cuatro vehículos oficiales realizaban reconocimientos motorizados sobre la calle A. Valdez Reyna de la, al salir hacia la carretera Aeropuerto con rumbo al norte,, revela el informe policial homologado al que El Universal tuvo acceso.Eran tres camionetas tipo pick up que llevaban personas armadas., dejando un vehículo inmovilizado. Los demás vehículos militares siguieron a la pick up color plata.Mientras el soldado está cargando su ametralladora, un vehículo blindado del Ejército, modelos Sancat, golpea por detrás a la pick up plata y provoca que pierda el control, cruce el camellón y se quede en sentido contrario y del lado opuesto de la carretera.En todo este momento no se ve que las personas de la pick up perseguida disparen contra el ejército,Cuando queda del otro lado de la carretera una persona intenta abrir una puerta, pero no baja.. Desde que se dio el golpe, el Ejército no ha dejado de disparar a la camioneta.Llegan ahora dos vehículos más del Ejército, una Cheyene con ametralladora y otro Sancat y disparan a corta distancia.En este tiempo, un militar ya pidió el cese al fuego. Esto dura sólo uno segundos cuando los elementos vuelven a disparar.Se escucha por la radio que piden por sanidad, “que no se acerque nadie”. Y militares que ya están a pie se acercan a los que salieron corriendo y recibieron disparos y les vuelven a tirar a corta distancia.Un soldado se acerca a todos los vehículos para preguntar si todos están bien. Responden que sí. En el informe, afirman que los vehículos recibieron 9, 7 y 7 disparos, ninguna baja.Más militares están rodeando la camioneta. Llevan lámparas y armas.