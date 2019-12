‘Estabilidad económica en CDMX es evidente’: Sedeco

Ciudad de México.- "Están puestas todas las condiciones para el desarrollo económico” en la Ciudad de México, por lo que “no hay motivos para que haya una falsa expectativa de un decrecimiento en las ventas” de los comerciantes locales, afirmó el secretario de Desarrollo Económico capitalino, Fadlala Akabani.



En entrevista con Wendy Roa, para la Primera Emisión de Imagen Radio, el funcionario afirmó que existe estabilidad económica y rechazó que haya incertidumbre entre comerciantes capitalinos en cuanto a las ventas que tendrán en estas fiestas decembrinas.



Señaló que “la estabilidad económica es muy evidente, eso es muy importante, la paridad peso-dólar se mantuvo, no hubo incrementos para algunos elementos básicos para la comercialización y para la producción como es la gasolina, una macroeconomía estable y un apoyo inédito a la microeconomía desde el Gobierno Federal y desde luego del Gobierno de la Ciudad de México”.



Señaló que ante estas condiciones no hay motivos para que comerciantes puedan tener un decrecimiento en sus ventas en esta temporada de Navidad y Año Nuevo.



Indicó que las condiciones económicas de estabilidad que se viven en la Ciudad de México “han permitido que no crezca la pobreza, que no crezca la desigualdad”.



Explicó que en anteriores sexenios la economía había crecido en promedio un dos por ciento anual, pero aclaró que esto se lograba “sobre una mayor desigualdad, concentrando la riqueza (en algunas manos), crecimiento de la deuda y eso no es crecer y eso no es desarrollarse”, enfatizó.



Dijo que el actual Gobierno capitalino está construyendo una economía “en donde quepamos todos, en donde crezcamos todos y donde tengamos ingresos todos. Esta es la forma en que queremos desarrollar a México”, aseveró.



Para los pequeños comerciantes que aún no se han visto favorecidos con los apoyos que da el Gobierno capitalino para poder desarrollar sus actividades, el secretario de Economía de la Ciudad de México, les dijo que se acerquen a la dependencia “para asesorarlos e impulsarlos para que encuentren nuevos sistemas de producción y comercialización”.



Además, dijo que les pueden ofrecer créditos al 6 por ciento de interés anual para que se capitalicen, señaló.



