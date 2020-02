Estable joven agredido a batazos en PN

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- El joven que ingresó al hospital después de que fuera agredido con un bate de beisbol, se encuentra estable de salud.



Él señaló como probable responsable de los hechos a su concuño que no pudo ser arrestado.



Este hecho fue registrado en la calle Joaquín Peña de la colonia San Joaquín la mañana del lunes.



Juan Roberto Sánchez Sandoval de 34 años de edad, ingresó al hospital de zona 11 del Seguro Social en estado delicado y la Fiscalía General de Justicia no recibió la denuncia formal de la persona agredida por su concuño.



Debido a que se trató de un problema familiar se lleva a cabo el caso en espera de la denuncia formal del hecho.



La persona presentaba golpes en la cara y cabeza que no eran de gravedad como se había mencionado en un principio.