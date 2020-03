Establece Coahuila medidas preventivas en los centros penitenciarios

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con la finalidad de reducir las posibilidades de contagio del COVID-19, Gobierno del Estado estableció medidas preventivas en los Centros Penitenciarios de Coahuila, tanto para los internos, los trabajadores de los mismos y los visitantes.



En ese sentido y por recomendaciones de la Secretaría de Salud, a indicaciones del Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha iniciado un protocolo de actuación en el que se considera lo siguiente:



- Se revisa con termómetros tipo pistola la temperatura de TODA la gente que ingresa a los centros a laborar y a visita familiar, íntima o locutorios; cualquier persona con más de 37 grados NO PUEDE INGRESAR, sin excepción alguna.



- Se elaboró un check list para que los oficiales que están tomando temperaturas pregunten a la gente si padece alguno de los signos y síntomas que pueden ser: secreciones nasales, dolor de garganta, tos, fiebre y dificultad para respirar.



- Se instaló gel antibacterial en las aduanas para la vista.



- En todos estos días se ha estado revisando los síntomas al 100 por ciento de la población de cada centro penitenciario, para que, de detectar algún posible caso, aislarlo y llamar a las autoridades de Salud. Es importante que directores y comandantes de centros envíen un reporte de cuánta gente se verificó.



- De la misma manera se verifica que el personal técnico, operativo y administrativo no tenga los síntomas de esta enfermedad, y esta revisión se continuará realizando durante los próximos días.



- Se implementaron medidas de limpieza y desinfección química en áreas de visita familiar, íntima y locutorios.



- Se realizan pláticas a PPL sobre el tema de coronavirus en todos los centros del Estado al 100 cien por ciento.



El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, llama a la comunidad a mantener la calma y a conocer y compartir las siguientes medidas de prevención:



- Lavarse las manos cuidadosamente: Con agua y jabón frota las palmas y el dorso de tus manos, entre los dedos y las uñas.



- Evitar tocarte la cara, sobre todo ojos, nariz y boca.



- Evitar contacto directo con personas enfermas de resfriado o gripe.



- Utilizar gel antibacterial.



- Si estornudas, hazlo en el lado interior del codo o en un pañuelo desechable.



- Limpiar y desinfectar objetos de uso común.



- No escupir.



La prevención es el camino para tener una mejor salud.



En caso de presentar algún síntoma, favor de reportarlo al 911 o bien acudir a la unidad de Salud más cercana.