Establece Diócesis nuevos lineamientos de seguridad para apertura de templos

Escuchar Nota

Les compartimos la circular 8/2020 de #ObispoVera de la @diocesisaltillo sobre la apertura de los templos. https://t.co/koMm0C2oYD — Diócesis de Saltillo (@diocesisaltillo) June 19, 2020

Este protocolo se aprobó dentro de una junta de los vicarios de la Diócesis y se hizo llegar a los párrocos desde el 27 de mayo, sin embargo a 3 semanas de ello la mayoría de los templos aún no cuentan con estos equipos que tendrán que ser integrados por feligreses, especifica el documento “En nuestra Diócesis no hemos empezado a abrir los templos porque no contamos en la mayoría de ellos con el Equipo de Seguridad que se encargará de la preparación y sanitización de nuestros espacios”.Dentro del documento Vera López reitera que, recalcando que no se trata de discriminación sino de prevención.