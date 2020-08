Establece IEC formato para debates en línea

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Instituto Electoral de Coahuila, aprobó en sesión extraordinaria el formato para la realización de debates en línea que serán los únicos a utilizar en el presente período electoral en la entidad, debido a la contingencia por Covid-19, y en los que se aclaró que no se prestarán a la discusión y serán más rígidos que los presenciales.



La Consejera Presidente del IEC, Gabriela María De León Farías, dijo en entrevista que serán por lo menos cuatro debates regionales, uno en Torreón, otro en Saltillo, uno en Monclova y otro en la Región Norte, los que se propone sean temáticos, cada uno de acuerdo a un tema que sea de interés para la sociedad en general y sirvan para exponer las plataformas electorales.



Explicó que cada partido elegirá a su candidato a debatir, que considere tenga más fuerza; en términos de comunicación es más atractivo un debate regional que 16 debates distritales, no obstante, el Consejo también aprobó llevar a cabo debates de este último tipo cuando el partido o candidatos así lo soliciten.



Además de que se realizará la debida promoción en medios de comunicación, redes sociales del IEC e incluso organismos civiles de la localidad, y se invitó a que los propios partidos colaboren para que se pueda captar la mayor audiencia posible; los debates se transmitirán a través de las plataformas oficiales del instituto, en específico la Telmex usada hasta este viernes, así como sus redes institucionales por Facebook, Instagram y Youtube.



Entre las características del debate en línea están: cumplir con la paridad de género, que sólo se llevarán a cabo durante el período de campañas, con un orden de participación sorteado, y el número y tiempo de las rondas dependerán del número de participantes registrados: con más de siete, dos rondas; con siete o menos, tres rondas; con cinco o menos, cuatro rondas; y con tres o menos, cinco rondas; finalmente, habrá una ronda final para conclusiones.



SIN DEFINIR CANDIDATOS INDEPENDIENTES



Respecto a la eliminación de uno de los aspirantes a candidatos independientes, Héctor Manuel Garza Martínez, al no cubrir las firmas de apoyo necesarias y pese a que todavía tenía algunos días para hacerlo, la Consejera Presidente dijo que hasta ahora no se tiene el número real de candidatos independientes ya que se siguen cumpliendo algunos trámites, pero se deberá definir antes del 26 de agosto, cuando inician los registros de las candidaturas.



Hasta el momento se contabilizaban cinco de los que presentaron pero aún se continúa revisando requisitos para ver cuáles siguen a la siguiente etapa; recordó que además se ha estado capacitando a los candidatos de los diferentes partidos políticos para su registro en línea para lo cual ya tienen sus claves y contraseñas, a fin de que a partir del 26 y hasta el 30 de agosto se realice el registro.