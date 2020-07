Establecen criterios para que contagiados vuelvan a laborar en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que solo aquellos pacientes contagiados por Covid-19 que estuvieron hospitalizados, requerirán una nueva prueba para comprobar que ya no está activo el virus, antes de reincorporarse a sus actividades en trabajos considerados esenciales.



El secretario Roberto Bernal Gómez dio a conocer los criterios empleados para aquellas personas que fueron contagiadas por el coronavirus, y que están concluyendo su aislamiento y reincorporándose a sus actividades.



Dijo que de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para los pacientes sintomáticos, con sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2, se deberá excluir al trabajador hasta que hayan pasado al menos tres días desde la desaparición de la fiebre sin uso de medicamentos antipiréticos (para disminuir la fiebre) y mejoría en los síntomas respiratorios. Además deberá cumplir al menos 10 días desde el inicio de los síntomas. Ambos criterios deben ser cumplidos.



Para los asintomáticos confirmados, el personal deberá ser apartado del trabajo 10 días después del resultado positivo de la prueba RT-PCR, siempre y cuando no presenten síntomas durante ese tiempo.



En los nuevos lineamientos se establece que en ambos casos no es necesario someterse nuevamente a la prueba de detección.



Bernal Gómez indicó que si un paciente presenta síntomas durante dos días, puede poner fin a su aislamiento al cabo de 14 días a partir de la fecha de aparición de los mismos.



Deberán tener más de tres días sin fiebre y más de tres días sin síntomas para regresar al trabajo. Es recomendable que tras terminar este lapso sean valorados por un especialista.



Para los trabajadores que requieren hospitalización, los criterios de egreso y momentos de prueba de detección se determinarán por sus médicos tratantes.